5 مواجهات قوية فى دورى المحترفين اليوم.. جمهورية شبين والمحلة الأبرز

القاهرة - سامية سيد - تختتم فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى المحترفين بـ5 لقاءات بين جمهورية شبين وغزل المحلة، بروكسى مع القناة، طنطا مع راية، دكرنس مع فريق الاتصالات "وى"، ووادى دجلة مع مصر المقاصة.

ويحل فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد ضيفا على فريق جمهورية شبين على ملعب الجمهورية بشبين، في مباراة جماهيرية كبيرة، حيث يأمل المحلة بالعودة بالنقاط الثلاثة بعد تدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية والتي جاءت أبرزها كالتالى: يوسف بيبو، أحمد حجى، محمد أحمد عبد الحميد “قطة”، محمد مصطفى “إيفا”، أحمد سودانى، عبد الرحيم “عمورى”، محمود غالى” وأحمد مجدى، أحمد كشرى ومجدى صبرى، محمد أبو الحمد ورجب جمال، وأخيرا أحمد طارق ومحمد حجازى.

وفي المقابل، يسعى عصام شعبان المدير الفني لفريق جمهورية شبين لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الفوز الأول والثلاث نقاط بعدما خاض العديد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بالشكل الأكمل، حيث تعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس وأبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق.

وفى مباراة أخرى، يستقبل فريق طنطا فريق راية على استاد نادى طنطا، حيث يسعى عمرو أنور المدير الفني لأبناء السيد البدوى، إلى اقتناص الفوز الأول والثلاث نقاط بعدما لعب عدة مباريات مع أندية المحترفين والقسم الثانى.

ونجح مسئولو طنطا فى التعاقد مع 13 صفقة وهى: أحمد شوقى حارس المرمى، قادما من فريق المصرية للاتصالات، هشام سرحان مهاجم فريق تلا، أحمد سمير لاعب دكرنس، محمد حموشة لاعب هلال مطروح، على الفرارجي هاف يمين السويس والسكة الحديد السابق، موسي كانوتيه لاعب شباب طامية، وعلى العرابي لاعب المقاولون العرب، ومحمد عبد الرسول قادما من الألومنيوم، ومحمد رزق قادما من الإنتاج الحربى، محمد رمضان لاعب لافيينا، أحمد السيد لاعب كهرباء الإسماعيلية، سمير العراقي لاعب بتروجت، الحسيني سمير لاعب أسوان، فارس طارق لاعب فيوتشر.

وفي المقابل، يأمل حسام عبد العال المدير الفني لفريق راية في الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة طنطا بعدما دعم صفوف فريقه الصاعد حديثا من القسم الثالث، للمنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز في موسمه الأول.

وفى نفس التوقيت، يلتقى فريق دكرنس مع المصرية للاتصالات "وى" باستاد دكرنس، وبروكسى مع القناة على استاد بروكسى، ووادى دجلة مع مصر المقاصة في نفس الجولة.