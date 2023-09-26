شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إجراء قرعة البطولة العربية لأندية السلة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى اليوم، الثلاثاء، مراسم قرعة البطولة العربية لأندية السلة رجال، والتى تقام بقطر فى الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة الأهلى والاتحاد السكندرى من مصر.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا سلة الاتحاد السكندرى، وسلة الأهلى، حيث قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة مشاركة الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية للأندية، خاصة أن الاتحاد العربى لكرة السلة يمنح كل دولة مقعدا واحدا فى البطولة العربية، بجانب مشاركة بطل النسخة الأخيرة والنادى المنظم وبطاقتي دعوة.

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.