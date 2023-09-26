شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يبحث عن مواصلة التألق أمام سموحة فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق بلدية المحلة، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، فريق سموحة باستاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مباريات دورى نايل لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق البلدية فوزا مهما على المقاولون العرب في الجولة الأولى، فيما تعادل سموحة مع الجونة بهدف لمثله في نفس الجولة.

ويأمل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، فى مواصلة الانتصارات بعد الفوز المهم على المقاولون العرب، وطالب اللاعبين بضرورة إغلاق صفحة المباراة الماضية والتركيز على تحقيق الفوز على سموحة واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم، متسلحا بالمعنويات المرتفعة التي يعيشها الفريق، ومحذرا من انتفاضة الفريق السكندرى الذى سيبحث عن الفوز الأول.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثانى في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على المقاولون العرب، وسجل هدفين ولم تهتز شباكه بأى أهداف.

وفى المقابل، عكف أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، على دراسة كل نقاط القوة والضعف في فريق بلدية المحلة في مباراته مع المقاولون العرب، والتي نجح في الفوز بها بهدفين نظيفين وظهوره بشكل قوى، وحذر اللاعبين من صحوة بلدية المحلة وطالبهم بعد تكرار الأخطاء التي حدثت في مباراة الجونة وإهدار العديد من الفرص السهلة أمام المرمى، مهددا بإبعاد أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب بالإحالة إلى دكة البدلاء، متسلحا بعودة محمود حليمو وحسام حسن لقائمة الفريق.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر في ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة، من التعادل مع الجونة في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.