شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه ميرالكو الفلبينى فى بطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره ميرالكو بواتس الفلبينى، اليوم الثلاثاء، فى ثانى مبارياته ببطولة الدوحة الدولية التى تقام فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى فى قطر.

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لسلة الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

ويتم تقسيم الأندية على مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الحكمة والفتح وبيروت فيرست ودجلة.

المجموعة الثانية: الزمالك وميرالكو بولتس والعربي والأهلي.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.