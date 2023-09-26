شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الطائرة تتوجه لليابان الخميس للمشاركة فى تصفيات الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب "رجال" الكرة الطائرة فى الثانية صباح بعد غدا الخميس إلى اليابان للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز مؤخرا ببطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الطائرة مشوار التصفيات بمواجهة أمريكا فى العاشرة صباحا يوم السبت المقبل ثم اليابان يوم الأحد المقبل وصربيا يوم الثلاثاء المقبل ثم سلوفينيا يوم 4 أكتوبر المقبل وتونس يوم 6 من الشهر نفسه القادم وتركيا يوم 7 ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.

وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى إختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.

و نجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع في تاريخ الفراعنة.