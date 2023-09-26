شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القائمة النهائية لمنتخب الطائرة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن قائمة منتخب الرجال النهائية المشاركة فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المقرر إنطلاقها يوم 30 سبتمبر الجارى.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من وأحمد يوسف وحسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر و محمد مصطفى " لعبة " ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى .

ويقود المنتخب فنيا فلافيو جولينيلى و حسن حصرى مدربا عاما و محمد بخيبت المدرب وأحمد سعودى طبيب وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد سيد محلل تقنى وجيرومخطط أحمال .

ومن المقرر أن يحصل المنتخب على راحة غدا من التدريبات ، حيث تغادر البعثة فى تمام الثانية صباح بعد غدا الخميس .

يبدأ منتخب الطائرة مشوار التصفيات بمواجهة أمريكا العاشرة صباح 30 سبتمبر ثم اليابان 1 أكتوبر و صربيا 3 أكتوبر وسلوفينيا 4 أكتوبر ثم تونس يوم 6 من نفس الشهر القادم و تركيا فى اليوم التالى ثم فنلندا 8 أكتوبر .

توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى إختتمت بمصر بالفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات .

و نجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع في تاريخ الفراعنة .