الدوري الأميركي للمحترفين: كير يرى مستقبله في ووريرز

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو: قال مدرب فريق غولدن ستايت ووريرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ستيف كير الإثنين إنه واثق من البقاء مع النادي على الرغم من عدم تمديده حتى الآن لعقده الحالي.

ويدخل كير الذي قاد ووريرز إلى الفوز بأربعة القاب في الدوري (2015 و2017 و2018 و2022) منذ توليه تدريب الفريق في عام 2014، العام الأخير من عقده عندما ينتهي موسم 2023/2024 في نهاية تشرين الأول/أكتوبر وهو العاشر له مع النادي.

واثقٌ من توقيع العقد

وأكد المدرب الذي سيحتفل الأربعاء بعيد ميلاده الثامن والخمسين، للصحافيين أkه مرتاح بشأن توقيع عقد جديد في المستقبل، وواثق من أنه يستطيع التوصل إلى اتفاق مع المالك جو لاكوب والمدير العام الجديد مايك دونليفي جونيور.

وقال كير: "أشعر بالارتياح بتواجدي هنا، وأريد البقاء هنا. أعلم أن مايك وجو يرغبان في بقائي هنا، ولذا فأنا واثق جدًا من أنه سيتم إنجاز شيء ما. لست متوترًا بشأن هذا الأمر على الإطلاق".

وأضاف "كما تعلمون، أنا قادر تمامًا على التدريب سواء كان لدي عام واحد متبقي أو تم تمديده. لا فرق. لكنني أتوقع تماما أن أكون هنا".

من جهته، قال دونليفي إن فريق ووريرز بإمكانه أخذ وقته لتمديد عقد مدربه كير وأحد نجومه كلاي طومسون الذي ينتهي بدوره عقده مع النادي العام المقبل.

وقال دونليفي: "لا يوجد جدول زمني حقيقي في المستقبل القريب يتعين علينا الالتزام به، لذا سنواصل إجراء المفاوضات. لكن الهدف الرئيسي هو تأمين بقائهما، وأعتقد أنهما يشعران بالأمر ذاته. لكننا متفائلون، وأعتقد أننا في وضع جيد".

كريس بول

وعزز ووريرز الذي خرج من نصف نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي على يد لوس أنجليس ليكرز، صفوفه بالتعاقد مع نجم فينيكس صنز المخضرم كريس بول (38 عاما).

وقال كير إنه أجرى معه "أربع أو خمس محادثات مفيدة جدا" هذا الصيف، مضيفا "أنا حقًا أحب كريس لأنه يحب المكالمات الهاتفية وليس الرسائل النصية. كريس من المدرسة القديمة. يريد التحدث".