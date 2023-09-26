فانتازي.. أهم لاعبي لوتون تاون في الـ "Double Gameweek7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يسلط خبراء الفانتازي الضوء على لاعبي لوتون تاون، حيث يستعدون لجولة مزدوجة "Double Gameweek7".

بينما يستعد لوتون تاون لجولة مزدوجة Double Gameweek 7 في فانتازي الدوري الإنجليزي، فإن المستوى الجيد الذي يقدمه كارلتون موريس (5.5 مليون جنيه إسترليني) مع لوتون يشير إلى أنه يستحق التواجد في تشكيلات بعص مدربي الفانتازي الذين يرغبون في لاعبين بسعر منخفض.

وشارك المهاجم في جميع أهداف لوتون الثلاثة، حيث سجل هدفين وصنع واحدًا ليجمع 26 نقطة، أكثر من أي لاعب آخر في الجولة المزدوجة القادمة "Double Gameweek7".

بجانب أنه كان من أهم أسباب صعود لوتون إلى الدوري الممتاز الموسم الحاري، حيث سجل 20 من أصل 57 هدفًا وصنع سبعة آخرين.

والأهم من ذلك، أن لوتون لديه مباراة تصنيفها "جيدة"، حيث يسافرون إلى إيفرتون، بينما يزور بيرنلي نيوكاسل يونايتد.

في الدفاع، عانى لوتون تاون من بداية سيئة للموسم بعد صعودهم، حيث تلقى في مبارياتهم الثلاث الأولى 9 أهداف، لكن لم يستقبلوا سوى هدف واحد في كل من المواجهتين الأخيرتين.

وقدم مدافع لوتون، كابوري تمريرة حاسمة في التعادل 1-1 وصنع ثلاث فرص محققة هذا الموسم، في المرتبة الثانية بعد أربع فرص لبيرفيس إستوبينان (5.3 مليون جنيه إسترليني) بين المدافعين.

تكلفة دوتي، مدافع نادي لوتون تاون المرتفعة البالغة 4.4 مليون جنيه إسترليني سبب في تجاهل المدربين له، حيث تم اختياره بنسبة 0.1% فقط، ومع ذلك فإن تمريراته الخمس المحققة ضد ولفرهامبتون تسلط الضوء على أهمية تمريراته من الجهة اليسرى.