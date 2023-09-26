خبير تحكيمي: واقعة ركلة جزاء الزمالك وصلت لـ"فيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد صلاح عبدالفتاح، الخبير التحكيمي، أن الزمالك يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد اعتراف الحكم أمين عمر خلال حديثه مع محمد عادل فى تقنية الفيديو.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "واقعة ركلة جزاء الزمالك وصلت إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم وهناك حالة استياء شديدة للغاية".

وأضاف: "زعلان على الحكم أمين عمر بسبب عدم احتسابه لركلة جزاء الزمالك في مواجهة المقاولون وهي من وجهة نظري سليمة".

وكانت مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي أقيمت أمس في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشهدت جدلا تحكيميا واسعا.