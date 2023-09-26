اتحاد الكرة يعلن وفاة عادل الشوربجي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، وفاة المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف والتظلمات السابق، بالاتحاد.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا ينعي وفاة عادل الشوربجي وقال: |ببالغ الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ،وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، المستشار عادل الشوربجي النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الاستئناف، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وإنا لله وانا اليه راجعون".

وشغل عادل الشوربجي منصب رئيس لجنة الاستئناف والتظلمات داخل اتحاد كرة القدم منذ عدة سنوات.