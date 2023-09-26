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مدرب الزمالك السابق ينتقد أوسوريو: مشاركة هذا اللاعب أمام المقاولون كارثة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد حلمى المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك أن أوسوريو يفتقد لذكاء إدارة المباريات، وأن تغييراته الغريبة تسبب في فقدان الفريق الأبيض للنقاط.

قال حلمى خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشمس إن قرار مشاركة حسام عبد المجيد فى مباراة المقاولون العرب كارثى مؤكدا أنه لو كان مسئولاً عن الفريق الأبيض لاستبعد اللاعب لفترة طويلة.

وانتقد "حلمى" تشبيه أوسوريو لطريقة إعداد الزمالك بـ مانشستر سيتى الإنجليزى مشيراً إلى أن المدرب المصرى هو الأنسب فى الفترة الحالية لإنقاذ القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك تعادل أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية لبطولة الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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