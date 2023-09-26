شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ونظيره التنزانى يشهدان عدداً من الدورات التدريبية لمكتب فن إدارة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه السيد هاريسون جورج مواكيمبي وزير الشباب والرياضة التنزاني والوفد المرافق له، عدد من الدورات التدريبية لمكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، علي هامش لقائهما بمركز الإبتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، في إطار تعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين مصر وتنزانيا.

تم خلال الزيارة تفقد الدورات التدريبية والنشاطات المقدمة في مكتب فن إدارة الحياة، والذي يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب في مجالات مثل التخطيط الشخصي، والتنظيم، والاتصال، والقيادة، وأنماط الشخصيات وإختبار تحليل شخصيه كل فرد بعد شرح كل شخصية من جميع الجوانب الإيجابية و السلبية، حيث يتم تقديم هذه المحاضرات من قبل خبراء ومتخصصين في مجال التطوير الذاتي، وتضمنت الدورات التدريبية محاضرات المرحلة الأولى "أعرف نفسك " بعنوان " العقل الباطن "، ومحاضرة بعنوان " الذكاء العاطفي ( الوجداني ) ".

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة علي أهمية البرنامج وضرورة العمل علي توفيره لكافة أفراد الأسر المصرية، ليساعدها علي التعامل مع التحديات و الضغوطات الإجتماعية والاقتصادية من خلال الالتحاق بهذا البرنامج، والتي تبذل الدولة أقصي جهودها لتنفيذ ذلك.

وأشار "صبحي" إلي أن الوزارة تسعي دائما إلي استفادة العائلات المصرية من الأمهات والأباء و الأبناء و الأسرة بشكل عام من برنامج فن إدارة الحياة، نظراً لعدم ارتباطه بالفئة العمرية، وغير مرتبط بشروط معينة، ومتاح مجاناً لجميع الأفراد ، مشدداً علي أهمية الارتقاء بمستوى الوعي واتخاذ القرارات السليمه في صالح المجتمع، والسعي دائما للتطوير في خدمة الوطن.

وأعرب الوزيران عن اهتمامهما الكبير بتطوير الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات الضرورية لمواجهة تحديات الحياة اليومية، وأشادا بالجهود المبذولة في مكتب فن إدارة الحياة وتقديم البرامج التعليمية المفيدة للشباب.

وخلال الزيارة تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين مصر وتنزانيا، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات إدارة الحياة وتطوير الشباب، كما تم التأكيد على استمرار التعاون وتبادل الزيارات والفعاليات الرياضية الشبابية بين البلدين.

واستعرض المتدربون تجاربهم خلال الدورة ومدي تأثيرها علي حياتهم اليومية ومساعدتهم في التغلب علي مصاعب الحياة ومواجهتها بإيجابية، مشيدين بجهود الوزارة المبذولة للشباب و الأسر والتي تسعي دائما لتحقيق التنميه للمجتمع المصري ككل.