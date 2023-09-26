شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعافى أحمد فتوح من الإصابة قبل مواجهة أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر في جزء من التقسيمة الفنية، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بمشاركة اللاعب بشكل تدريجي في التقسيمة الفنية وفقا للبرنامج الموضوع له.

وخاض أحمد فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية خلال المران صباح اليوم مع مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المقاولون العرب أمس في مسابقة الدوري ، وبعدها شارك في جزء من التقسيمة الفنية .

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات تأهيلية قوية لمجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

و ركز الجهاز الفني مع هذه المجموعة على رفع المعدل البدني لهم من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة منها الركض بمحيط الملعب ، بجانب أمور أخرى بإستخدام أدوات التأهيل المخصصة لذلك.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا لمواجهة ارتا سولار الجيبوتي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.