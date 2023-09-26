شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة واليونسكو تختتمان هاكاثون الشباب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت وزارة الشباب والرياضة مممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، فعاليات هاكاثون الشباب الوطني، والذى أُقيم بمركز الإبتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، على هامش الإحتفال باليوم العالم لمهارات الشباب و اليوم العالمي للشباب 2023.

يهدف هاكاثون الشباب الوطني إلى صقل مهارات الشباب لدعم مجتمعاتهم، وتساعدهم في الانتقال إلى سوق العمل والمشاركة الفعالة، واستخدام المهارات التكنولوجية نحو عالم مستدام بيئيا وصديقا للمناخ.

حضر حفل الختام من جانب الوزارة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى مجدى معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ومن جانب منظمة اليونسكو أريج عطا الله أخصائي برامج العلوم الإنسانية، والسيده/ ايزابيل فييرا خبير برامج الإتصالات والمعلومات، والسيدة/ ماري آن تيريز منسون خبير برامج تعليم"، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمحكمين.

وفى كلمتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يؤكد على ثقة وزارة الشباب والرياضة في الشباب المشارك وفى قدرته على تقديم أفكار ومبتكرات تساهم في تغيير الواقع بما يتسق مع رؤية ومنهج القيادة السياسية، مشيرةً إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستتيح خدمات التشبيك للمشاركين مع الجهات الشريكة لتنفيذ أفكارهم وابتكاراتهم.

ومن جانبها، تقدمت السيدة/ ماري آن تيريز منسون خبير برامج تعليم باليونسكو بالشكر لوزارة الشباب والرياضة علي التعاون المثمر في تنفيذ الهاكاثون، كنا وجهت الشكر للشباب المصري لحرصهم الدائم على المشاركات الدولية بما يتح تبادل الخبرات لهم ويساعدهم علي تحقيق أكبر استفادة لهم من خلال تلك المشاركات.

وخلال الإحتفالية تم الإعلان عن الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى كالتالي:

- المركز الأول فريق AgroBot وهو عبارة عن روبوت زراعي يستخدم في استصلاح الأراضي الصحراوية التي يصعب علي العامل البشري التعامل فيها بسبب الظروف البيئية الصعبة، وحصل الفائزين على فرصة لعرض مشروع الفريق في الأسبوع العالمي للمعرفة الإعلامية والمعلوماتية في الأردن في أكتوبر 2023 وستتحمل منظمة اليونسكو كافة مصاريف السفر.

- المركز الثاني فريق Greeny Grow وهو يعمل علي إعادة تدوير قش الأرز يطريقة صديقة للبيئة ويستخرج منه مواد Amorphous Silica و Liquid and solid bio Fertilizer و Pulp و Vermicompost وحصل الفائزين على الهواتف الذكية المقدمة من شركة هواوى.

- المركز الثالث فريق LRAVI وهو عبارة عن تطبيق للهاتف المحمول يساعد الصم وضاف السمع بخاصية التعرف علي الكلام المرئي عن طريق التعرف وقراءة الكلمات من حركة شفاه الشخص المتكلم، وحصل الفائزين على مجموعات لأدوات الروبوتات.