شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يغيب عن مران الزمالك ويخضع لأشعة للإطمئنان على إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك وفقا لقرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، في ظل إصابة اللاعب في مباراة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وتقرر خضوع حسام عبد المجيد لفحوصات طبية و أشعة للاطمئنان على إصابته و تحديد البرنامج التأهيلي و العلاجي لتجهيزه للفترة المقبلة.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وأدت هذه المجموعة بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بجانب عمليات الاستشفاء ضمن برنامج موضوع لهم من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق والذي قاد هذه الفقرة، على منح اللاعبين تعليمات خاصة من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.