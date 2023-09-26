شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تستدعى أمين عمر للتحقيق بعد أحداث مباراة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، استدعاء الحكم الدولى أمين عمر للتحقيق معه بعد أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى أقيمت فى الدورى الممتاز أمس وانتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

وترغب لجنة الحكام فى استيضاح بعض الأمور من الحكم الدولى أمين عمر حول بعض قراراته، وتحديدا قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد استدعاء حكم الفار له بسبب لمس لاعب المقاولون العرب الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

على صعيد متصل، علّق مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، على الأنباء التى ترددت في الساعات الأخيرة حول إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى أقيمت أمس ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة دورى نايل بعد الشكوى المقدمة من نادى الزمالك اعتراضا على حكم المباراة أمين عمر.

وأكد مصدر مسئول داخل لجنة الحكام لـ"الخليج 365" عدم إمكانية إعادة أى مباراة إلا إذا اعترف حكم اللقاء نفسه بتعمده إرتكاب الخطأ وتطبيق القانون وتأثير ذلك على نتيجة المباراة، وهو ما لم يحدث فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالأمس.

وعقب انتهاء لقاء الزمالك والمقاولون بالتعادل الإيجابي 1-1 أصدر نادى الزمالك بيانا رسميا طالب خلاله بإعادة المباراة بداعى حدوث أخطاء مؤثرة من جانب أمين عمر حكم اللقاء.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة المقاولون التي أُجريت في الجولة الثانية من الدوري.

وجاء نص البيان كالتالي:

نظرا للظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الحكم أمين عمر، الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، فإن نادي الزمالك يؤكد أنه لن يلتزم الصمت تجاه هذه الأخطاء التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق وخسارته نقطتين في مشواره بالمسابقة، وتم إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية حتى تتحمل الجهات المسئولة عن إدارة المسابقة مسئوليتها للحفاظ على حقوق الأندية.

وتتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع والقرارات التي صدرت من أمين عمر الحكم، بعد إذاعة الحوار الذي دار بينه وبين حكم الفار في لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة رغم وضوحها وتأكيد حكم الفار على أنها مخالفة واضحة وصريحة، بالإضافة إلى احتسابه هدفا غير صحيح للمقاولين، بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبيه قبل أن تدخل الشباك.

كما شهدت المباراة أخطاء أخرى ومحاولات الحكم استفزاز لاعبي الزمالك عن طريق منحهم إنذارات في ألعاب لا تستحق حتى مخالفة، في المقابل تغاضى عن العديد من المخالفات لصالح الزمالك وكل هذه الوقائع مسجلة بالصوت والصورة وشاهدها الجميع.

ويطالب نادي الزمالك بإحالة الحكم أمين عمر إلى التحقيق، وكذلك منعه من إدارة أي مباراة يكون نادي الزمالك طرفا فيها، كما يطالب بإعادة مباراته مع المقاولون العرب، نظرا لوجود أخطاء في تطبيق القانون، مما أثر على نتيجة اللقاء.