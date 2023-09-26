شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الزمالك يشارك في التدريبات الجماعية واستمرار تأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة الرباعي عمر جابر ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا و حمزة المثلوثي لاعبو الأبيض، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وغاب عمر جابر و دونجا و حمزة المثلوثي عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في مسابقة الدوري وفقا للقرار الفني للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لتجهيزهم لمباراة أرتا سولار، في حين غاب محمود علاء بسبب الإيقاف.

وشارك الرباعي في الفقرات المختلفة بمران اليوم سواء الجزء التأهيلي و البدني بجانب الحصة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة.

كما أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعب خلال الفترة الأخيرة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة..

و قام اللاعب بالركض حول الملعب بجانب خوض تدريبات تأهيلية أخرى، و بعدها استكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء.

وركز الجهاز الفني للفريق مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بجانب تكليف البعض بأدوار خططية داخل الملعب.

وألقى أوسوريو محاضرة فنية على اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.