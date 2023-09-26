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سحب قرعة كأس مصر لسيدات اليد 15 أكتوبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد -  

تجرى قرعة بطولة كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024 يوم 15 أكتوبر القادم بمقر الإتحاد بحضور مندوبو الأندية المشاركة .

 

و يشارك فى كأس مصر هذا الموسم 22 فريق هم كلا من ،الاهلى و هليوبوليس و الجزيرة و الطيران و طلائع الجيش و الزهور و الشميس و الزمالك  والترسانة والشيخ زايد وسبورتنج وسموحة والبنك الأهلى والأوليمبى وأصحاب الجياد وكفرالشيخ والعبور والقناة وبنى سويف و مركز شباب سيدى عبد الرحيم و قنا ومسلمين نقادة .

 

فيما ينطلق دورى الموسم الجديد المقرر  20 أكتوبر القادم ، وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدور الأول 11 نوفمبر المقبل، بينما يلتقيان فى ختام المرحلة الأولى المحدد له 6 يناير 2024.

 

وتشهد الجولة الأولى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل لقاءات بين كل من، الأهلى مع البنك الأهلى، والزمالك مع 6 أكتوبر، والشمس مع الطيران، وسبورتنج مع سموحة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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