شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة رجال وسيدات يد الأهلى إلى الكونغو للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات النادى الأهلى منذ قليل إلى الكونغو برازافيل، استعدادًا لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام خلال الفترة من 28 سبتمبر الجارى وحتى 7 أكتوبر القادم.

ويترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

بينما تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

يتواجد رجال الأهلي في المجموعة الأولى مع، جي إس كيه الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي – شبيبة سكيكدة الجزائري.

ويوجد فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى مع بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وأوتهو الكونغولي وجرين دي سيل الكونغولي.