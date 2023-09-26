برشلونة أمام مايوركا واليونايتد يواجه كريستال بالاس.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 26-9-2023، عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والدوريات المحلية والأوروبية.

ففي الدوري المصري، يلتقي فيوتشر مع الداخلية، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويواجه برشلونة فريق ريال مايوركا، على استاد إيبيروستار، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإيطالي، يخوض يوفنتوس مواجهة ضد ليتشي، على ملعب أليانز، في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

كما يستعد اتحاد جدة لمواجهة الخلود، على استاد نادي الحزم، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

فيوتشر والداخلية، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

سموحة وبلدية المحلة، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Ontime sports 2.

الدوري الإسباني

برشلونة وريال مايوركا، 10:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

إشبيلية وألميريا، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس وليتشي، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

كأسي رابطة الأندية الإنجليزية

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على قناة Bein sports hd 1

كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد والخلود، 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC HD 1.

الأهلي والعين، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC HD 1.

الرياض والفيحاء، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC extra HD 1.

الفيصلي والطائي، 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC extra HD 1.

الدوري الفرنسي

ليل وستاد ريمس، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 4.

الدوري التركي

جالطة سراي وإسطنبول سبور، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية.

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ وبروسيا مونستر، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية.