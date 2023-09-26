حقيقة..إيقاف أمين عمر بعد أزمة مباراة "الزمالك والمقاولون"

الشارقة - اميمة ياسر - علق مصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، على ما تردد بشأن صدور قرار إيقاف من اللجنة للحكم أمين عمر، وذلك على ضوء اللقطة الجدلية التي شهدتها مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمس في الدوري الممتاز.

حقيقة إيقاف أمين عمر

وأشار المصدر إلى أن لجنة الحكام، لم تتخذ إلى الآن قرارا بشأن الحالات الجدلية التي شهدتها مباراة الزمالك والمقاولون العرب، كما لم تصدر حتى الآن أي قرار بخصوص الحكم أمين عمر كما تردد.

وأوضح المصدر أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، لم يتناقش مع مسئولي اللجنة بخصوص الحالات التي شهدتها مباراة الزمالك والمقاولون العرب، وذلك نظرا لتواجد الخبير البرتغالي حاليا في معسكر حكام التصنيف الثالث.

وأضاف المصدر أن لجنة الحكام ستعقد اجتماعا فنيا بعد انتهاء الجولة الثانية للدوري الممتاز، سيتم خلاله مناقشة واستعراض الحالات التحكيمية للجولتين الأولى والثانية للدوري، بما فيها حالات مباراة الزمالك والمقاولون العرب، على أن ينعقد هذا الاجتماع بحضور حكام تلك المباريات لمناقشتهم في الحالات.

وأكمل المصدر حديثه قائلا، إنه في ضوء تقييم مستوى كل حكم في الجولتين الأولى والثانية سيتحدد موقفه من إدارة مباريات الجولات التالية، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيثبت أن لديه أخطاء مؤثرة قد يتم إبعاده لجولة أو أكثر، أو الاستعانة به كحكم رابع أو حكم فيديو في مباراة أو أكثر، على أن يعود بعدها لإدارة المباريات كحكم ساحة.

وأشار المصدر، إلى أن استبعاد الحكم أمين عمر من إدارة مباريات الزمالك في الفترة المقبلة هو إجراء متوقع وطبيعي، لتفادي وضع الحكم تحت أي ضغوط حال تعيينه لإدارة مباراة للفريق ذاته في وقت قريب.

وأوضح المصدر أن لجنة الحكام طوال المواسم الماضية تقوم من تلقاء نفسها بإبعاد الحكم الذي يخطئ في مباريات إحدى الفرق، عن إدارة لقاءات الفريق ذاته لفترة، لعدم الدخول في صدامات مع الأندية وحماية للحكام أنفسهم.