شكرا لقرائتكم خبر عن «ميمي» يعود إلى الشرطة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جددت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي، تعاقدها مع مهند علي «ميمي» لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم لغرض تمثيل فريقها الكروي الأول في منافسات دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل الذي سينطلق في 20 من الشهر المقبل.

وكان «ميمي» قد احترف في الموسم الماضي مع فريق الدحيل القطري، الذي مثله لمدة موسم واحد فقط، وقد حاول بعد انتهاء عقده البحث عن فرصة احتراف جديدة في الملاعب الأوروبية، إلا أنه لم يفلح في مسعاه.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الشرطة في بيان مقتضب جداً: «ميمي يعود.. والعود مهند».

يذكر أن اللاعب مهند علي «ميمي» سبق له تمثيل فريق الشرطة في موسم 2018-2019، ومن هذا الفريق انفتحت أمامه أبواب الاحتراف، إذ خاض أكثر من تجربة احترافية مع فريقي الدحيل والسيلية القطريين، ومن ثم خاض تجربة مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي وكذلك مع فريق أريس سالونيكا اليوناني.

ويعد «ميمي» من أبرز المهاجمين الذين برزوا في العراق خلال السنوات الماضية، لأنه لاعب هداف، كما يجيد صناعة الأهداف إلى زملائه ويرفع الضغوطات عن المهاجم الذي لعب بجانبه، إلا أن الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة، وقد حاول الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم منح «ميمي» دفعة معنوية كبيرة عندما قام بتوجيه دعوة له للانضمام إلى صفوف «أسود الرافدين» من جديد، وبرغم أن كاساس تعرض إلى حملة من الانتقادات بسبب قراره هذا، إلا أنه لم يزل على قناعة تامة بأن «ميمي» سيكون مفيداً ونافعاً للمنتخب العراقي في المشاركات المقبلة، وستكون بطولة الأردن الرباعية أول تجربة لـ «ميمي» مع «أسود الرافدين» بعد سنوات من الغياب بسبب تداعيات الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها.