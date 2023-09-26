شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون العرب احتجاجاً على الحكم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الزمالك المصري، احتجاجه على أداء أمين عمر، حكم مباراته أمام المقاولون العرب، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 في الأسبوع الثاني من دوري نايل المصري.

وأوضح الزمالك في بيانه أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي فج من حكم غير محايد، مما تسبب في خسارة نقطتين عن عمد في مشواره ببطولة الدوري.

وأكد النادي تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، حتى تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة مسابقة دوري نايل المصري، مسؤوليتها للحفاظ على حقوق الأندية وحمايتهم من أي ظلم يقع عليهم.

وأشار الزمالك في بيان، إلى أن الشكوى ستتضمن جميع الوقائع والقرارات المثيرة للشكوك التي صدرت عن أمين عمر، المعروف بسوابقه التحكيمية مع الفريق التي تدل على اتخاذه موقفاً عدائياً من النادي، وتربصه الدائم به.

وأضاف بيان القلعة البيضاء أن إذاعة الحوار الذي دار بين أمير عمر ومحمد عادل حكم الفيديو المساعد، في لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة، أكدت تعمده عدم احتساب المخالفة، رغم وضوحها وتأكيد عادل أنها مخالفة واضحة وصريحة.

واتهم الزمالك حكم المباراة باحتساب هدف غير صحيح للمقاولون العرب، إلى جانب وقوعه في أخطاء تحكيمية أخرى.

وطالب نادي الزمالك بإحالة الحكم أمين عمر إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة للفريق مستقبلًا، وكذلك إعادة مباراته مع المقاولون العرب، نظراً لوجود أخطاء في تطبيق القانون مما أثر في نتيجة اللقاء.