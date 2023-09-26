الامارات | قرار صادم بسبب هدف "قاتل".. اتحاد الكرة ينصف الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام مصرية أن اتحاد الكرة اتخذ قراراً سريعاً بشأن حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، وذلك بعد أقل من 24 ساعة فقط على نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وطبقا لوسائل اعلام مصرية فقد استقرت لجنة الحكام المصرية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا على إبعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة مباريات الزمالك، في الدوري خلال الفترة المقبلة.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بنتيجة 1-1، وجاء الهدف القاتل لفريق المقاولون العرب، في الدقيقة 98 من زمن المباراة، ليفتح النار على حكم المباراة بعد أن خسر الزمالك نقطتين إضافيتين مع انطلاقة بطولة الدوري بعد أن كان قد خسر نقطتين أيضا أمام بيراميدز في الجولة الأولى.

وقررت اللجنة ايضا استدعاء أمين عمر، إلى التحقيق بمقر الجبلاية، لمناقشته في بعض قراراته التحكيمية، الخاصة بمباراة الزمالك والمقاولون العرب، وقد جاء ذلك بعد تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون.

وأصدر الزمالك بيان رسمي بعد المباراة طالب فيه باستبعاد الحكم أمين عمر من إدارة مبارياته مستقبلا، لأنه ينتمي لأحد الفرق المنافسة، بعد أن شهدت المباراة بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف للزمالك، وعدم احتساب ضربة جزاء للفريق الأبيض.