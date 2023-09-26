الامارات | سبب صادم وراء مقتل رئيس نادي كولمبي رمياً بالرصاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية، عن مقتل رئيس نادي تيغرس الكولومبي لكرة القدم ادغار بايز، رمياً بالرصاص، بعد هزيمة فريقه وسط ملعبه أمام نادي أتلتيكو، التي أقيمت لحساب دوري الدرجة الثانية في كولومبيا.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن: «النادي الكولومبي، أعلن عن مقتل رئيسه أدغار بايز البالغ من العمر 63 عاماً بعيار ناري، بعد هزيمة فريقه على أرضه وأمام جمهوره السبت الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين».

وأوضحت الصحيفة، أن: «بايز كان عائداً برفقة ابنته إلى منزلهما في بوغاتا، قبل أن يفاجئهما رجلان مسلحان على متن دراجة نارية بالقرب من المعلب، مطلقان النار باتجاه رئيس النادي وابنته التي نجت من الحادث من دون ضرر».