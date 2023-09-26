شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لـ كريم نيدفيد فى الأهلى بسبب مزق العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم نيدفيد لاعب خط وسط النادى الاهلى لأشعة جديدة للوقوف على درجة تعافيه من الإصابة بمزق خفيف في العضلة الامامية والذى أبعده عن المشاركة مع المارد الأحمر منذ إنطلاق الموسم الجديد.

وينفذ كريم نيدفيد برنامج تأهيلى تحت إشراف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالاهلى الذى كشف عن وجود تحسن في حالة اللاعب.

وفى السياق ذاته، بدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي المحدد لها الجمعة

المقبل، والتى ستقام بالقاهرة أيضاً، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات في إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة مباراة الذهاب من أجل دراسة الخصم جيدا وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، من أجل تفاديها في موقعة الإياب وتقديم مستوى أفضل يساعد الفريق الأحمر على حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

ويعد سانت جورج الإثيوبي من أشهر الأندية الإثيوبية إذ جرى تأسيسه في عام 1935، ليتسيد النادي الساحة الإثيوبية وكان دائم الظهور على الساحة الرياضية الأفريقية ممثلًا لإثيوبيا سواء في دوري أبطال أفريقيا بشكل معتاد أو الكونفدرالية.

وحصد الفريق الإثيوبي لقب الدوري 30 مرة آخرها العام الماضي، وذلك بفارق 19 لقبا عن أقرب منافسيه هو نادي قوة الدفاع الرياضي، والذي نال اللقب 19 مرة.

وحصد الفريق لقب كأس إثيوبيا 10 مرات في حين حصد لقب كأس السوبر الإثيوبي 16 مرة وحصد لقب كأس إديس أبابا 7 مرات، ليكون زعيم الأندية الإثيوبية.