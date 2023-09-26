عبدالله جورج.. يعلن انسحابه من انتخابات الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، الانسحاب بشكل رسمي وعدم استكمال ترشحه لانتخابات الأبيض.

وكشف عبدالله جورج عن أسباب انسحابه، حيث نشر بيان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "السادة أعضاء الجمعية العمومية و الجمهور العظيم، تتويجا لمعركة استمرت تسع سنوات تمت استعادة نادي الزمالك إلى أبنائه".

أضاف: "منذ تم الإعلان عن إجراء الانتخابات حددت هدفًا بعدم عودة أي من المجلس السابق أو أتباعه والمحسوبين عليه إلى المجلس المنتخب الجديد، والسعي لتكوين جبهة متماسكة من الشرفاء القادرين على قيادة النادي إلى عهد جديد".



أكمل: "وفي سبيل ذلك الهدف النبيل تمكنت بتوفيق الله مع عدد من محبي النادي المخلصين من الجمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان في قائمة واحدة تجنبا لتفتيت الأصوات الانتخابية و ترسيخا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة".

أوضح: "ثم تقدمت بأوراق ترشحي للانتخابات للتواجد بالقرب من الأحداث والمساهمة في إعادة النادي إلى الطريق الصحيح

منذ إعلاني دخول الانتخابات لم تتوقف محاولات استقطابي لتكوين جبهة أو تحالف ضد القائمة الموحدة مما يتعارض مع إعلاء المصلحة العامة



بين: "ولذلك فإنني وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد من القامات و محبي النادي ورغم أن المؤشرات كانت تؤكد قدرتي علي المنافسة الانتخابية والفوز بمقعد مجلس الإدارة، إلا أن الرأي ومن موقف القوة استقر على تقديم نموذج فعلي لتطبيق قيم الإيثار وتوحيد الصف لإعلاء مصلحة النادي وجعل شعار الزمالك أولا حقيقة واقعة".

شدد: "لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم و التأييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب لاسيما بعد مناقشة ودراسة أفكارها وخطط عملها بحسبانها الأولى والأجدر لقيادة النادي في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه".

أتم: "أخيرا...إنني إذا أسجد لله شكرا لما لمسته من حب ودعم أعضاء الجمعية العمومية منذ إعلان ترشحي للانتخابات، فأنني أعاهدهم أن أبقي ما أحياني الله في خدمة النادي وجماهيره وأعضائه استمرارا لمسيرة العائلة التي امتدت لعقود في حب نادي الزمالك".