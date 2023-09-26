ميدو يتراجع: الأهلي فريق كبير.. وكنت بهزر في تصريحاتي عن الحظ

محمد اسماعيل - القاهرة - فسر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تصريحه بأن الأهلي فريق محظوظ، وأن على اتحاد جدة الحظر وقراءة القرآن قبل مواجهته من الإصابات.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 على راديو 9090: "كنت بهزر في هذه التصريحات عن حظ الأهلي، وما يعرفني من بعض الجماهير تعلم بأني كنت بهزر فقط".

وأضاف: "النادي الأهلي كبير، وموضوع الحظ دا كان هزار في الاستوديو وقتها ليس أكثر".

وكان أحمد حسام ميدو صرح خلال الأيام الماضية، عبر أحد القنوات السعودية، أن النادي الأهلي يلازمه الحظ أمام جميع منافسيه وعلى اتحاد جدة قراءة القرآن قبل مواجهته في بطولة كأس العالم للأندية.