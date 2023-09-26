بالتفاصيل.. هاني العتال يتحرك لإنهاء أزمة أجانب الزمالك خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرك هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، ومعه مجموعة من رجال الأعمال الزملكاوية من أجل حل الأزمات المالية التي يعاني منها فريق الكرة بالنادي.

وأكد هاني العتال في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أنه خلال ساعات سيتم حل أزمة مستحقات الرباعي المحترف بالفريق، إبراهيما نداي وسامسون أكينولا وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وإغلاق هذا الملف نهائيا.

وأوضح "العتال"، أن هناك دعم من رجال أعمال محبين لنادي الزمالك ليس لهم أي غرض أو مصلحة انتخابية، حيث ساهموا في جزء كبير من مستحقات اللاعبين وإنهاء هذه الأزمة.

جدير بالذكر أن هاني العتال نجح خلال الأيام الماضية في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد، مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

كما شهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع إلى فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات إلى جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.