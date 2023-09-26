شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة سموحة وبلدية المحلة قبل مواجهتهما بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى وأحمد عبد الرؤوف المديرين الفنيين لسموحة وبلدية المحلة التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمعهما بعد قليل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

تشكيل سموحة لمواجهة بلدية المحلة..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: محمد المغربى، أحمد حكم، شريف رضا، محمود وحيد.

الوسط: حمدى علاء، أحمد خالد، لحسن دهدوه، مصطفى البدرى، عمرو قلاوة

الهجوم: فادي فريد.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمود ماهر.

الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق وأحمد رضا وحسام حسن.

الوسط: يوسف حسن وماجد هاني وعبدالرحمن اللاهوني.

الهجوم: عبدالرحمن سمانة وعبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثانى في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على المقاولون العرب، وسجل هدفين ولم تهتز شباكه بأى أهداف.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر في ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة، من التعادل مع الجونة في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.