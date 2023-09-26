شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي المحدد لها الجمعة المقبل، والتى ستقام بالقاهرة أيضاً، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات في إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي، وهو مانلقى عليه الضوء التالية.

س: بما انتهت مباراة الذهاب بين الأهلى وسان جورج ؟

ج: حقق الاهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج..سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث فى الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ج: قرر كولر أن يخوض المارد الأحمر تدريباته أمس الاثنين، دون راحة، حيث خاضت العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة الذهاب تدريبات استشفائية، وأدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً، ثم يحصل الأهلى على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، ويعود ليستأنف تدريباته غداً الأربعاء، ثم يختتم استعداداته للمباراة مساء الخميس ويدخل معسكرا مغلقا.

ج: يواصل الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد لاعبو الأهلي الغياب عن فريقهم في مباراته القادمة أمام سان جورج الإثيوبي، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ج: يستعيد الاهلى جهود لاعبه المغربى رضا سليم جناح الفريق فى مباراة سان جورج الإثيوبى، المقرر لها مساء الجمعة المقبل بعد انتهاء الإيقاف وغاب رضا سليم عن مواجهة الذهاب أمام سان جورج بسبب إيقافه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية.

ج: يواصل الفرنسى أنتونى موديست الغياب عن فريقه فى مباراة سان جورج الإثيوبى بسبب عدم القيد ..يأتي غياب أنتوني موديست بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد.