شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى يقترب من الظهور مع الطلائع أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد حمدى زكي مهاجم طلائع الجيش من التواجد مع فريقه في قائمة مباراة انبي غدا بالدوري لأول مرة بعد تجهيزه فنيا وبدنيا بعد التعاقد معه علي سبيل الإعارة من اسوان في الأيام الأخيرة قبل غلق باب القيد الصيفي

وغاب محمد حمدى زكي عن مباراة الطلائع والبنك الأهلي في الجولة الأولي للدوري والتي فاز بها الطلائع بهدفين دون رد بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

ونفّذ اللاعب برنامج بدني لرفع كفاءته الفنية والبدنية تحت إشراف عبد الحميد بسيوني المدير الفني للطلائع بسبب عدم تواجد اللاعب في معسكر إعداد الفريق والذي أقيم بالإسكندرية.

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها الرابعة عصر غد، الأربعاء، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة.

وتشهد قائمة الطلائع عودة لاعبه التنزانى حميد ماو ليكون الظهور الرسمي الأول مع الفريق بعد التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وغاب حميد ماو عن مباراة الطلائع الأولى في الدوري أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف، حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراته الأخيرة مع غزل المحلة بنهاية الموسم الماضى.

استقر الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض مباراة ودية مع فريق البلاستيك الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، ضمن سياسة الجهاز الفني بخوض مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية لتجهيز البدلاء والمستبعدين فنياً وبدنياً.