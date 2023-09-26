شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر عن الإقامة ورحلات السفر وتذاكر مباريات الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي رد نظراؤهم في اللجنة المُنظّمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بشأن عدة أمور خاصة بالبطولة التي تنطلق خلال أكتوبر المقبل بمشاركة 8 أندية أفريقية.

الأهلي فتح على مدار الأيام الماضية خطوط إتصالات مع مسئولين في الشركة المنظمة للبطولة القارية للأستفسار عن عدة ترتيبات بطولة الدوري الإفريقي، يأتي في مقدمتها ، التكاليف المالية للرحلات والإقامة وتذاكر المباريات.

وجاءت نتيجة قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي كالتالي:

1- سيمبا التنزاني ضد الاهلي

2- مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي

3- إنميبا النيجيري ضد الوداد المغربي

4- بترو أتليتكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب إفريقي.

الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة الأهلي ضد سيمبا ضد الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو

الفائز من مباراة الترجي ضد مازيمبي ضد الفائز من مباراة إنيمبا ضد الوداد.

وتقام بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 أكتوبر 2023، في تنزانيا، بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في افتتاح البطولة بمدينة دار السلام.

فيما تقام مباريات الدور ربع النهائي في منتصف أكتوبر المقبل، ثم نصف النهائي في بدايات نوفمبر، أما النهائي فسيكون يوم 11 نوفمبر 2023.