شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: عبد الله جورج مكانته رفيعة ونتعهد بعودة الزمالك "بيتاً يسع الجميع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حسين لبيب المرشح على مقعد رئيس نادى الزمالك في الانتخابات المقبلة بياناً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك علق فيه على اعتذار الدكتور عبد الله جورج عن الترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال لبيب في بيانه: الزمالك أولا السيدات والسادة جماهير واعضاء نادي الزمالك،بالاصاله عن نفسي باسم جميع اعضاء القائمة الموحده المرشحه لانتخابات مجلس اداره النادي".

أضاف:"نعلن اننا قد تلقينا بكل الاحترام والاجلال بيان الدكتور عبدالله جورج بالاعتذار عن استكمال الانتخابات ودعم سيادته للقائمه الموحده

وفي هذا السياق نؤكد ان الدكتور عبد الله جورج ذلك الرمز صاحب المكانه الرفيعه ورغم كل ما يتمتع به من حب و دعم اعضاء وجماهير النادي علي نحو كان يكفل له فرصه حقيقيه للفوز في الانتخابات".

تابع:"الا انه تعامل بنبل الفرسان و فكر الحكماء وقدم نموذجا حقيقيا بالافعال لاعلاء قيم ساميه ربما غابت عن مشهد اداره النادي بعض الوقت في الماضي".

وواصل:"ان مثل هذه المواقف تؤكد و تواكب مساعي و فلسفه القائمه الموحده في اعاده الامل لمستقبل يليق بنادي الزمالك وجماهيره واعضائه".

واستطرد:"والي الدكتور عبدالله جورج وجميع محبي النادي نقول اننا اذا ما شرفنا بتولي المسئوليه نتطلع لدعمكم ومشورتكم،و نكرر إن القائمه الموحده تعاهدكم ان تبذل باخلاص كل مساعيها لاعاده كل قامات و رموز النادي اليه في المكانه التي تليق بهم بعد ان كانوا هجروه عن غير اختيار لنتقدم معا الي مستقبل لا اقصاء فيه لأحد ويعود النادي لنا بيتا يسع ويحترم الجميع".

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر.



