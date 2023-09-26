شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على عودة رضا سليم لتشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على إشراك المغربى رضا سليم جناح الفريق في التشكيل الاساسى لمباراة سان جورج الاثيوبى بديلا لحسين الشحات الذى شارك في المباراة الأخيرة وسجل هدفين.

ويأتي ذلك القرار ضمن خطة مارسيل كولر لإجراء سياسة التدوير بين اللاعبين منعاً للاجهاد في ظل ارتباط الفريق بمباريات كثيرة.

وغاب رضا سليم عن مواجهة سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا التى أقيمت أمس الأحد وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وجاء غياب رضا سليم عن مواجهة سان جورج بسبب إيقافه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية.

وتألق رضا سليم مع الأهلي في مباراته الأولى بالدوري المصري ضد المصري البورسعيدي حيث سجل هدفا رائعا وقدم مستوى مميز من الناحية الهجومية وقبله في مباراة السوبر الإفريقي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج، سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام يوم الجمعة القادم.