شكرا لقرائتكم خبر عن دوري نايل .. سموحة يتقدم على بلدية المحلة بهدف خالد فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سموحة الشوط الأول متقدما على نظيره بلدية المحلة بهدف نظيف سجله أحمد خالد السيد فى الدقيقة 43 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد غزل المحلة،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: الهاني سليمان،الدفاع: محمد المغربى، أحمد حكم، شريف رضا، محمود وحيد،الوسط: حمدى علاء، أحمد خالد، لحسن دهدوه، مصطفى البدرى، عمرو قلاوة،الهجوم: فادي فريد.

ودخل بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود ماهر،الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق وأحمد رضا وحسام حسن، الوسط: يوسف حسن وماجد هاني وعبدالرحمن اللاهوني، الهجوم: عبدالرحمن سمانة وعبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثانى في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط من الفوز على المقاولون العرب، وسجل هدفين ولم تهتز شباكه بأى أهداف.

بينما يحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر في ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة، من التعادل مع الجونة في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.