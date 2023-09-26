شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يتقدم 2/1 على دكرنس في الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهي الشوط الأول من مباراة دكرنس والاتصالات في الجولة الاولي من دوري المحترفين، بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف ، احرز اهداف الشوط الأول كل من اسلام صبحي في الدقيقة 20 وشيكا في الدقيقة 26 لفريق الاتصالات، بينما احرز هدف دكرنس احمد حسني في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول في المباراة المقامة علي ملعب حمدينو عبد الجليل في دكرنس.

وتختتم اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى المحترفين بـ5 لقاءات بين جمهورية شبين وغزل المحلة، بروكسى مع القناة، طنطا مع راية، دكرنس مع فريق الاتصالات "وى"، ووادى دجلة مع مصر المقاصة.