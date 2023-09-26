شكرا لقرائتكم خبر عن مليكة محمود أحمد تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت اللاعبة مليكة محمود أحمد محمود، في التتويج بالميدالية الذهبية ، في بطولة كأس مصر للجمباز الفنى مرحلة تحت ٦ سنوات بالصالة المغطاة نادي مدينة نصر.

وحصدت على الميداليات الذهبية 41 لاعبة منهم اللاعبة مليكة محمود أحمد محمود ، وفازت اللاعبات نادين عمرو محمد عبد المنعم، ليلى عاصم عبد المنعم، حنين حسام الدين سعيد، جويرية احمد عطيه محمد. ويقود الفريق فنياً كل من عبدالحميد ابراهيم حماد، واسلام فرج سالم، ونوهان هاني محمد.

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.



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