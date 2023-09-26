هل يتم الإطاحة بـ أوسوريو؟.. الزمالك يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، مصير الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول، بعد التعادل أمس أمام المقاولون العرب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": أوسوريو مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولن يتم إقالته ولا نتعامل بمثل هذه العقلية في هذا التوقيت.

أوضح المصدر: لا يجوز إقالة مدير فني بسبب تعادله في مباراة أو الإخفاق في مباراتين، خاصة وأننا ما زلنا في بداية الموسم، والحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه.

وأكمل: لدينا مباراة هامة أمام أرتا سولار الجيبوتي يوم السبت المقبل، ونحتاج للفوز بعدد وافر من الأهداف من أجل التأهل، ولا يجوز التفكير في أي شيء يخص المدير الفني سوى بعد انتهاء هذه المباراة المصيرية.

وكان نادي الزمالك أخفق في أول ثلاثة مباريات في الموسم الحالي، حيث خسر مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعادل في أول جولتين من بطولة الدوري المصري الممتاز أمام فريقي بيراميدز والمقاولون.