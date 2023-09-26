فانتازي.. مدرب نيوكاسل يحدد مدى إصابة هارفي بارنز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

خرج هارفي بارنز جناح نيوكاسل يونايتد في مباراة الفوز على شيفيلد 8-0 يوم الأحد، بعد تعرضه للإصابة في القدم بالدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول، وقد يغيب عن الملاعب لمدة أشهر.

وقال إيدي هاو، المدير الفني للنادي، للموقع الرسمي للنادي قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس كاراباو يوم الأربعاء: "إنها إصابة في جزء من القدم أسفل إصبع القدم مباشرة".

وأضاف،: "أعتقد أنها إصابة كبيرة جدًا، لقد قمنا بفحصها، ونحن في انتظار رأي متخصص بشأن ما يجب فعله بعد ذلك، سواء كانت هناك عملية جراحية أم لا".

وسجل بارنز هدفا واحدا وصنع آخر في ست مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم.