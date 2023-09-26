إصابة صلاح محسن قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض النادي الأهلي مباراة ودية بمشاركة لاعبي قطاع الناشئين، اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سان جورج في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

حقق أصحاب القميص الأحمر الفوز على أصحاب القميص الأسود بنتيجة 2-1، وتعرض صلاح محسن ومحمد شرقية للإصابة ومن المقرر أن يخضعا لفحص طبي لتحديد مدة غيابهما.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة مع جميع اللاعبين بما فيهم الذين خارج قائمة مباراة سانت جورج، قبل ودية اليوم، التي قسم فيها لاعبيه إلى فريقين،ارتدى أحدهم اللون الأحمر والآخر اللون الأسود.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة أمام سانت جورج في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023.