صلاح محسن خارج حسابات الأهلي أمام سان جورج بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - خرج صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج الحسابات الفنية لمواجهة سان جورج الإثيوبي المقرر لها مساء الجمعة في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا .

وتعرض صلاح محسن للإصابة قبل دقائق من نهاية المباراة الودية التي أقيمت بين فريق الشباب واللاعبين البدلاء باستاد مختار التتش أمس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفحص المبدئي كشف عن شد عضلي، مضيفًا: "خضع صلاح محسن لأشعة مساء أمس وسوف يتم تحديد فترة غيابه عن التدريبات غدا".

تابع: "سيبدأ صلاح محسن تنفيذ برنامج تأهيلي غدا خاصة أن اليوم راحة سلبية"."