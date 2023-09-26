طبيب الزمالك يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة حسام عبدالمجيد وموعد عودته‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لنادي الزمالك تفاصيل إصابة حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأبيض التي تعرض لها أمس خلال مواجهة المقاولون العرب.
أوضح محمد أسامة في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 أن الأشعة التي يخضع لها حسام عبد المجيد أثبتت إصابته بكدمة بسيطة في الركبة.
أضاف طبيب الزمالك أن حسام عبد المجيد سيتواجد في المران غدا بشكل طبيعي وسوف يخوض بعض التدريبات التأهيلية ولكنه جاهز للمشاركة مع الزمالك المباراة المقبلة.
اكمل طبيب الزمالك أنه فضل إراحة اللاعب خلال مروان اليوم من أجل الاطمئنان عليه بشكل نهائي .
وكان حسام عبد المجيد تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك أمس أمام المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال بطولة الدوري المصري الممتاز .