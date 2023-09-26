طبيب الزمالك يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة حسام عبدالمجيد وموعد عودته‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لنادي الزمالك تفاصيل إصابة حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأبيض التي تعرض لها أمس خلال مواجهة المقاولون العرب.

‏أوضح محمد أسامة في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 أن الأشعة التي يخضع لها حسام عبد المجيد أثبتت إصابته بكدمة بسيطة في الركبة.

‏أضاف طبيب الزمالك أن حسام عبد المجيد سيتواجد في المران غدا بشكل طبيعي وسوف يخوض بعض التدريبات التأهيلية ولكنه جاهز للمشاركة مع الزمالك المباراة المقبلة.

‏اكمل طبيب الزمالك أنه فضل إراحة اللاعب خلال مروان اليوم من أجل الاطمئنان عليه بشكل نهائي .

‏وكان حسام عبد المجيد تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك أمس أمام المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال بطولة الدوري المصري الممتاز .