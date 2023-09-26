هل ستعاد مباراة الزمالك والمقاولون؟ مصدر يكشف بالتفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل لجنة الحكام، إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها هذه المباراة.

وأوضح المصدر أن هناك موقف واحد فقط يجعل هناك إمكانية لإعادة المباراة بشكل قانوني.

أضاف المصدر: القرارات الفنية لا تعيد المباراة إلا إذا اعترف الحكم بتعمد الخطأ وهذا لم يحدث من قبل.

وكان نادي الزمالك أصدر بيان أمس وطالب بإعادة مواجهة المقاولون العرب بسبب الأخطاء المتعمدة لحكم اللقاء أمين عمر على حد وصفهم، وأبرزها عدم احتساب ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن الزمالك تعادل أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق خلال المباراة التي اقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.