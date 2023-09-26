حسين لبيب يصدر بيانا بشأن انسحاب عبدالله جورج من انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح على نفس المنصب، بيانا بشأن انسحاب عبدالله جورج من الانتخابات المقبلة.

وكان عبدالله جورج أصدر بيان أعلن خلاله الاعتذار عن خوض الانتخابات المقبلة، وفقا لمصلحة النادي الأبيض.

‎وكتب حسين لبيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "السيدات والسادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك، بالأصالة عن نفسي باسم جميع أعضاء القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة النادي، نعلن أننا قد تلقينا بكل الاحترام والإجلال بيان الدكتور عبدالله جورج بالاعتذار عن استكمال الانتخابات ودعم سيادته للقائمة الموحدة".

‎وأوضح البيان: "في هذا السياق نؤكد أن الدكتور عبدالله جورج ذلك الرمز صاحب المكانة الرفيعة ورغم كل ما يتمتع به من حب ودعم أعضاء وجماهير النادي على نحو كان يكفل له فرصة حقيقية للفوز في الانتخابات، إلا أنه تعامل بنبل الفرسان وفكر الحكماء وقدم نموذجًا حقيقيًا بالأفعال لإعلاء قيم سامية ربما غابت عن مشهد إدارة النادي بعض الوقت في الماضي".

‎وأضاف: "إن مثل هذه المواقف تؤكد وتواكب مساعي وفلسفة القائمة الموحدة في إعادة الأمل لمستقبل يليق بنادي الزمالك وجماهيره وأعضائه وإلى الدكتور عبدالله جورج وجميع محبي النادي نقول إننا إذا ما شرفنا بتولي المسؤولية نتطلع لدعمكم ومشورتكم".

وأتم البيان: "ونكرر أن القائمة الموحدة تعاهدكم أن تبذل بإخلاص كل مساعيها لإعادة كل قامات ورموز النادي إليه في المكانة التي تليق بهم، بعد أن كانوا هجروه عن غير اختيار لنتقدم معا إلى مستقبل لا إقصاء فيه لأحد ويعود النادي لنا بيتا يسع ويحترم الجميع.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".