فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يرشّح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي خمسة لاعبين لتحقيق نجاح كبير في الأسبوع السابع من موسم 2023/24 قبل الموعد النهائي يوم السبت.

جيمس وارد براوس (وست هام) 6.2 مليون جنيه إسترليني

مباراة شيفيلد يونايتد على أرضه تمنح لاعب خط الوسط الفرصة لمواصلة موسمه الأول الرائع مع وست هام يونايتد.

سجل وارد براوس هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أول خمس مباريات له ومنذ انضمامه من ساوثهامبتون خلال انتقالات الصيف، بمتوسط 6.2 نقطة في المباراة الواحدة.

وعلى الجانب الآخر، تلقى فريق شيفيلد 38 تسديدة من الركلات الثابتة و31 تسديدة بالرأس، وكلاهما أكثر من أي فريق آخر خلال أول ستة أسابيع من الدوري.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 5.6 مليون جنيه إسترليني



يتمتع الجناح الإنجليزي ببداية جيدة بالموسم الجديد في الدوري مع نيوكاسل يونايتد.

وسجل جوردون هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، مما يعني أنه شارك في أهداف أكثر من الموسم الماضي، عندما سجل أربعة أهداف ولم يصنع أي تمريرات حاسمة، بمتوسط 6.3 نقطة في المباراة الواحدة.

ويتميز اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بمواجهته لبيرنلي المصنف "سهل" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، ويمكنه استكمال سلسلة التألق.

ألفي دوتي (لوتون تاون) 4.4 مليون جنيه إسترليني



يعد دوتي أكثر مدافعي لوتون إمكانيات، وأكثرهم توقعا للحصول على النقاط في الجولة المزدوجة في الأسبوع السابع ضد إيفرتون وبيرنلي.

تألق دوتي على أرضه أمام ولفرهامبتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، حيث قدم خمس تمريرات حاسمة في التعادل 1-1.

كما أنه يحقق أداءً جيدًا عند مقارنته مع مدافعين آخرين في فانتازي في أسابيع اللعب الستة الافتتاحية، فإن متوسطه البالغ فرصة محققة كل 38 دقيقة جعله يحتل المركز الرابع في مركزه بين جميع اللاعبين الذين شاركوا أكثر من 200 دقيقة هذا الموسم.

زكي أمدوني (بيرنلي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

سجل مهاجم بيرنلي هدفه الأول هذا الموسم ضد نوتنجهام فورست في الجولة الخامسة ليحصل على 8 نقاط.

سيكون تأثير أمدوني على هجوم بيرنلي في الجولة المزدوجة في الأسبوع السابع أكثر أهمية، حيث تم إيقاف زميله المهاجم لايلي فوستر (5 مليون جنيه إسترليني).

وتظهر الاحصائيات أنه كان الأكثر تأثيرا في هجوم بيرنلي، حيث سدد تسع كرات في أول خمس مباريات له، في حين أن تسديداته الأربعة على المرمى تتفوق على فوستر منافسه في الفريق.

جابرييل خيسوس (أرسنال) 7.9 مليون جنيه إسترليني

بعد سلسلة من المباريات كبديل، بدأ البرازيلي كأساسي في التشكيلة ضد توتنهام، بعد ما استعاد لياقته البدنية لأول مرة في موسم 2023/24.

يمكن أن يحتفظ خيسوس بدوره في مركز الجناح الأيسر ضد بورنموث، بسبب وجود شكوك حول مشاركة جابرييل مارتينيلي (7.8 مليون جنيه إسترليني) ولياندرو تروسارد (6.6 مليون جنيه إسترليني) بسبب الإصابة.

وملكيته البالغة 3.4% فقط تجعل منه لاعبا مغريًا في فانتازي يوم السبت.

وعلى الجانب الآخر، تلقى فريق بورنموث 74 تسديدة من داخل منطقة الجزاء هذا الموسم، وهو في المركز الثاني بعد شيفيلد يونايتد بـ 92 تسديدة.