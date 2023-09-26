شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق مودرن فيوتشر في قلب تأخره إلى الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .
وأضاغ عبد الرحمن أجويرو في الدقيقة الأخيرة ركلة جزاء لفريق الداخلية ليضيع فرصة التعادل للفريق.
وارتفع رصيد فيوتشر الي النقطة السادسة ، فيما تجمد رصيد فريق الداخلية عند 3 نقاط في جدول الدوري .
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:
محمود الزنفلي- إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبد العزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.
فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي..
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.
خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.
خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.
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