شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 26/ 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الثلاثاء، الموافق 26/ 9/ 2023 مباراتان فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل، حيث استضاف فريق بلدية المحلة نظيره سموحة، واصطدم فريق الداخلية بمودرن فيوتشر.

سموحة يفوز على بلدية المحلة بثنائية نظيفة

فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 على الداخلية في دوري نايل

نجح فريق مودرن فيوتشر في قلب تأخره إلى الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل.