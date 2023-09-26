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جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 26/ 9/ 2023

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الثلاثاء، الموافق 26/ 9/ 2023 مباراتان فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل، حيث استضاف فريق بلدية المحلة نظيره سموحة، واصطدم فريق الداخلية بمودرن فيوتشر.

 

سموحة يفوز على بلدية المحلة بثنائية نظيفة

فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

سموحة يفوز على بلدية المحلة بثنائية نظيفة ويتصدر دورى نايل مؤقتاً

 

مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 على الداخلية في دوري نايل

نجح فريق مودرن فيوتشر في قلب تأخره إلى الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين  باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل.

 

مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل

 

جدول ترتيب الدورى
جدول ترتيب الدورى
جدول ترتيب الدورى

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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