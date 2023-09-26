شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 لاعب في أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع بنك أبوظبي الأول منذ عام 2021، ونجاحها في إرساء إطار عمل نموذجي داعم للشباب الرياضيين، والمساهمة في إعداد جيل واعد من الأبطال ومواصلة الارتقاء برياضة الجوجيتسو في الدولة ترسيخاً لريادتها العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم فريق عمل الاتحاد وممثلين عن بنك أبوظبي الأول بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وفتون المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك أبوظبي الأول، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، وذلك بهدف الاطلاع على مكتسبات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، والبحث في سبل تطويرها والنهوض بها إلى آفاق ومستويات جديدة من التميز.

وتواصل أكاديمية بنك أبوظبي الأول استقطابها لمحبي الرياضة من اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 16 عاماً، وحققت خلال الأشهر القليلة الماضية نمواً ملحوظاً في أعداد المنتسبين الذين تجاوز عددهم 2500 لاعب ولاعبة، ويشكلون قاعدة قوية لإنتاج الأبطال.

ويعود نجاح الأكاديمية في استقطاب هذا العدد الكبير من اللاعبين إلى تبنيها أحد أفضل المشاريع الرياضية على مستوى العالم من برامج التدريب والمدربين، ما يمثل عامل جذب للمواهب الطامحة للوصول إلى العالمية على صعيد اللعبة.

وقدم محمد سالم الظاهري درعاً تذكارية باسم الاتحاد إلى بنك أبوظبي الأول، تسلمته الرئيس التنفيذي هناء الرستماني.

ونوّه الظاهري بالدور الكبير الذي تلعبه أكاديمية بنك أبوظبي الأول منذ تأسيسها كثمرة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتوفيرها بيئة رياضية متميزة تجمع أفضل الخبرات التدريبية والفنية، وبرامج التأهيل المبتكرة، التي تؤسس لقاعدة جديدة من المواهب تساهم في تطوير مشهد الجوجيتسو على مستوى الدولة.

ومن جانبها، قالت فتون المزروعي: «تنسجم شراكتنا مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو في مضمونها وأهدافها مع استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، وإدراكه لدور الفعاليات والأنشطة الرياضية في بناء مجتمع صحي».