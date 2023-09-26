شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق في دوري سلة السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، انطلاق منافسات الدوري العام لكرة السلة للسيدات في 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة 4 فرق هي: أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والشارقة الرياضي للمرأة «حامل اللقب»، والشارقة الرياضي للمرأة «فرع الوسطى»، والشارقة الرياضي للمرأة «فرع الشرقية».

وقالت ميثاء بنت ضاوي، عضو مجلس الاتحاد، رئيسة اللجنة النسائية: «نطمح إلى أن يكون موسماً جديداً متميزاً تم الترتيب له بالشكل المناسب، يعكس الجهود المبذولة من الأندية المشاركة».

وأوضحت أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لهما دور فاعل في دعم نشاط الرياضة النسائية وكرة السلة على وجه التحديد.

وأضافت: «نشكر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على دعمها المستمر لرياضة المرأة بشكل عام، وكرة السلة على وجه التحديد، لأن استمرار وجودها على الساحة الرياضية ساهم في إقامة أنشطة الرياضة النسائية، كما نشكر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي أثرت الرياضة النسائية بوجودها، خاصة بعد تجميد أغلب الأندية للأنشطة الرياضية النسائية».